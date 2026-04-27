Ministarstvo finansija podržava predlog da se izdvoji 300 miliona evra više za subvencije
Ministarstvo se složilo sa inicijativom predsednika Aleksandra Vučića
Pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović izjavio je danas da zahtevi građana i banaka ukazuju da je potrebno da država izdvoji još 300 miliona evra za ovu godinu za garantnu šemu namenjenu subvencionisanim kreditima za mlade za kupovinu stana i naveo da će Ministarstvo finansija sa partnerima uputiti inicijativu Narodnoj skupštini o izmenama i dopunama zakona kojim se to reguliše. Popović je rekao da ministarstvo pozdravlja inicijativu predsednika Srbije