Mocartova „Čarobna frula” za decu kao put ka sazrevanju

Režirati za najmlađe je uvek zahtevnije nego što na prvi pogled deluje, jer oni ne prihvataju nešto što nije iskreno i neposredno

Mario Pavle del Monako režirao je Mocartovu operu za decu „Čarobna frula”, duhovito dodajući „ne samo za decu već za sve od sedam do 77 godina”, koju ćemo u izvođenju članova Operskog studija NP „Borislav Popović” premijerno gledati večeras od 18 časova na Sceni „Raša Plaović”, u prestoničkom Narodnom pozorištu. U predstavi učestvuje i Kamerni orkestar pod dirigentskom upravom Stefana Zekića. Scenografiju je kreirao Miraš Vuksanović, a kostime Katarina Grčić