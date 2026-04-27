Ubedljiv trijumf Bostona u Filadelfiji, Hjuston upisao prvu pobedu protiv Lejkersa

Hjuston izbegao ispadanje

Košarkaši Bostona poveli su 3:1 protiv Filadelfije, dok je Hjuston smanjio na 3:1 protiv Los Anđeles Lejkersa u noćas odigranim mečevima plej-ofa NBA lige. Boston je u Filadelfiji pobedio 128:96 i stigao na korak od polufinala Istoka, dok je Hjuston savladao Lejkerse 115:96 i izbegao „metlu” u prvom kolu plej-ofa na Zapadu. Peti mečevi će se igrati u Bostonu i Los Anđelesu. Za plasman u narednu fazu potrebne su četiri pobede. Najefikasniji u ubedljivoj pobedi