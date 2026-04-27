Zaplenjeno 17 kilograma kokaina, uhapšene tri osobe

Određen pritvor

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplenili su 17 kilograma kokaina i uhapsili N. S. (41) i D. P. (31) iz Smedereva i L. S. (35) sa područja Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopšteno iz MUP-a, novosadska kriminalistička policija pronašla je i zaplenila kokain na području Mladenovca, u kamionu, pored kojeg su zatečeni osumnjičeni. Svoj