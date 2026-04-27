Politika pre 36 minuta
Zvezda savladala Partizan i osvojila devetu uzastopnu titulu

U 179. derbiju Zvezda je trećom pobedom protiv večitog rivala ove sezone sa 82 boda stekla nedostižnu prednost

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su večeras Partizan rezultatom 3:0 u 179. večitom derbiju i obezbedili devetu uzastopnu titulu, ukupno 37. u istoriji. Pred 30.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić, meč trećeg kola plej-ofa Superlige rešili su Strahinja Eraković u 18, Adem Avdić u 68. i Jung-vo Seol u 87. minutu. Zvezda je trećom pobedom protiv večitog rivala ove sezone potvrdila dominaciju i četiri kola pre kraja šampionata sa 82 boda stekla nedostižnu prednost,
Otvori na politika.rs

Ubedljiv trijumf u derbiju: Crvena zvezda šampion Srbije devetu godinu uzastopno

Danas pre 7 sati
Stanković: Idemo dalje, želim da osvojim sve

Danas pre 9 sati
Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanSuperliga

Sport, najnovije vesti »

