Na današnji dan: Proglašena Savezna Republika Jugoslavija, ubijen Magelan, rođeni Morze i Grant

Pregled najznačajnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 27. april.

1521 - Urođenici filipinskog ostrva Maktan ubili su portugalskog moreplovca Ferdinanda Magelana koji je predvodio ekspediciju na prvom putovanju oko sveta. 1737 - Rođen je engleski istoričar Edvard Gibon, autor dela "Opadanje i propast Rimskog carstva". 1791 - Rođen je američki pronalazač Semjuel Finli Breze Morze, izumitelj telegrafa i Morzeove azbuke. 1822 - Rođen je američki general i državnik Julisiz Simpson Grant, predsednik SAD od 1869. do 1877. U Američkom