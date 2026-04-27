Vojni izdaci u svetu porasli na blizu 3.000 milijardi dolara

Globalni vojni izdaci dostigli su 2.887 milijardi dolara u 2025. godini, što predstavlja realno povećanje od 2,9 odsto u odnosu na 2024. godinu.

To se navodi u izveštaju Međunarodog instituta za istraživanje mira u Stokholmu (SIPRI). Kako se navodi, vojni izdaci su smanjeni u Sjedinjenim Američkim Državama, ali su porasli 14 odsto u Evropi i 8,1 odsto u Aziji i Okeaniji, dok su tri najveća vojna potrošača - SAD, Kina i Rusija - potrošili ukupno 1.480 milijardi dolara, ili 51 odsto ukupnog globalnog iznosa. Podaci pokazuju i da je to 11. godina uzastopnog rasta vojnih izdataka čime je globalni vojni teret -