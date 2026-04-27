Nova vanredna sednica skupštine u Prištini o izboru predsednika

U Prištini je počela nova vanredna sednica skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, izborom predsednika, zakazana na zahtev poslanika pokreta Samoopredeljenja, koji su za predsedničku funkciju predložili Feride Rušiti i Hatidže Hodžu. Opozicija bojkotuje i večerašnju, drugu po redu današnju vanrednu sednicu skupštine.

Feride Rušiti je direktorka Centra za rehabilitaciju žrtava torture, dok je Hatidže Hodža doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini i deo je Pokreta Samoopredeljenje od 2010. godine. Bila je poslanica u dva mandata. U skupštinskoj sali prisutni su jedino poslanici pokreta Samoopredeljenja i stranaka manjinskih zajednica, kojih ukupno ima 66, dok je za izbor predsednika potrebno prisustvo dve trećine, tj. 80 poslanika. Opozicija bojkotuje i