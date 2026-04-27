Skupština Beograda usvojila 44 tačke, deo opozicije napustio sednicu

Skupština grada Beograda usvojila je na današnjoj sednici 44 tačke, koliko ih je bilo na dnevnom redu. Na dnevnom redu, između ostalog, bio je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o javnom linijskom prevozu putnika i više predloga planova detaljne regulacije od značaja za razvoj grada. Deo opozicije napustio je sednicu.

Pred početak 15. redovne sednice, zakazane za 10 sati, odbornike Skupštine grada na Trgu Nikole Pašića sačekali su predstavnici sindikata GSP-a. Razlog – nezadovoljstvo zbog predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o javnom linijskom prevozu putnika, u kome se, kako kažu, privatnim prevoznicima daje mogućnost da preuzmu linije u centru grada. Sporna je, tvrde, i odluka o javno-privatnom partnerstvu kojom bi većina trolejbuskih linija bila zamenjena električnim