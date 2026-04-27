Tramp: Mržnja između Putina i Zelenskog je smešna i luda; Grosi: Ukrajina kritično zavisna od nuklearki

Rat u Ukrajini – 1.524. dan. Šef Bele kuće Donald Tramp izrazio je uverenje da će rat u Ukrajini biti okončan i još jednom podsetio da je "rešio osam ratova". Direktor IAEA Rafael Grosi ukazuje da se više od 60 odsto energije za Ukrajinu proizvodi u nuklearnim elektranama.

Situacija na frontu ostaje teška, potvrdio je glavnokomandujući Oleksandr Sirski. Kaže da je ruska vojska intenzivirala ofanzivu duž gotovo cele linije fronta. Ruske snage su napale Odesu, Černigov, Kramatorsk, Sumsku i Dnjepropetrovsku oblast. Služba bezbednosti Ukrajine je napala niz važnih vojnih ciljeva na Krimu, uključujući tri ratna broda, borbeni avion i objekte protivvazdušne odbrane. Odbrambene snage pogodile su i rusku rafineriju u Jarosavlju. Šef Bele