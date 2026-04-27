Aleksandar Šešelj: SRS za vanredne parlamentarne izbore, prilika za rešavanje političkih sukoba

BEOGRAD - Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj izjavio je danas, posle konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da se ta stranka zalaže za vanredne parlamentarne izbore i za to da se održe u toku ove godine, bez preciziranja datuma, uz ocenu da su izbori prilika za rešavanje svih političkih razlika i konfrontacija.

''Nije je na nama da tako nešto određujemo i sugerišemo. Mi na tim izborima insistiramo iz naših razloga, iz naših interesa, ali takođe smatramo da bi bilo dobro i da se sve političke razlike i političke konfrontacije rešavaju na parlamentarnim izborima'', rekao je Šešelj posle konsultacija sa predsednikom Vučićem. On je naveo da je u poslednjih godinu i po SRS učestvovala u raznim političkim procesima sa jasnim stavovima o događajima koji su se desili u Srbiji i