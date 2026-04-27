Nikola Jokić kažnjen sa pedeset hiljada dolara

DENVER - Košarkaš Nikola Jokić kažnjen je sa 50.000 dolara zbog incidenta koji se desio pred kraj četvrte utakmice prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije protiv Minesote, saopštila je noćas NBA liga.

Jokić i Rendl su dobili tehničke i isključeni su sa utakmice posle gužve na terenu koja je nastala zbog reakcije Srbina i odgurivanja Džejdena Mekdenijelsa koji je poentirao kad su svi igrači obe ekipe stali na terenu jer je Minesota već obezbedila pobedu, na kraju je bilo 112:96. Rendl iz Minesote je zbog učešća u incidentu kažnjen sa 35.000 dolara, ali će i on i Jokić moći da igraju u nastavku serije u kojoj Timbervulfsi vode 3-1 i fali im pobeda za prolaz u