Usvojene izmene dizajna i bezbednosnih elemenata pasoša Srbije

BEOGRAD - Usvojene su izmene Pravilnika o obrascima pasoša koje predviđaju promene dizajna pasoša čije će korice umesto bordo biti "burgundi crvene boje", a predviđeno je i unapređenje bezbednosnih elemenata ovog dokumenta, objavljeno je u Službenom glasniku.

Izmene pravilnika koje je donelo Ministarstvo unutrašnjih poslova odnose se na diplomatske, službene i pasoše građana, međutim važeći pasoši neće morati da se menjaju dok ne isteknu. Prema ilustraciji priloženoj u Službenom glasinku, dizajn grba na prednjim koricama biće prilagođen tako da odgovara zvaničnom Malom grbu Srbije. Ispisi "Pasoš" i "Republika Srbija" na koricama biće na srpskom i engleskom jeziku, dok će ispisi na francuskom jeziku biti unutra na