Četvrta žrtva saobraćajne nezgode na auto-putu: Mladić podlegao povredama u bolnici u Sremskoj Mitrovici

U bolnici u Sremskoj Mitrovici preminuo je mladić koji je povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Ruma – Šabac danas oko 13.00 časova, a u nesreći su na licu mesta stradale još tri osobe.

Kako Tanjug sazanje 25-godišnji mladić je nakon nesreće dovezen u Zdravstveni centar u Sremskoj Mitrovici, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama, sazanje Tanjug. Još jedna osoba koje je povređena je prevezena u bolnicu u Šapcu. Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 sati na autoputu Šabac-Ruma, kada je, kako se sumnja, vozač automobila marke „ford“ tamno sive boje vozio u kontra smeru brzinom 130 na sat! Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći je