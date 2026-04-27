Odbornici Skupštine Beograda danas o više planova generalne regulacije, menjanju zaštićenih područja

Na današnjoj sednici Skupštine Beograda odbornici će razmatrati 44 tačke dnevnog reda, među kojima su Predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja Beograda i izmena Odluke o javnom linijskom prevozu.

Kako je najavljeno, na dnevnom redu su Predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave za grad Beograd (II faza – 1. etapa), kao i predlozi planova detaljne regulacije od značaja za razvoj grada. Na dnevnom redu su Predlog plana detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine od Karađorđeve do Ulice mitropolita Petra, Predlog izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između ulica