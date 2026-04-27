Sindikati Prvog maja na odvojenim skupovima

Sindikati u Srbiji obeležiće Međunarodni praznik rada, 1. maj na odvojenim skupovima.

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Prvog maja organizuje skup na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, s početkom u 12 sati. Parola ove godine je „Za dostojanstven život i sigurnu budućnost“, piše na sajtu SSSS. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata organizuje skup na platou kod „Ruskog cara“ u Beogradu u 11 sati. Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ praznik će obeležiti na beogradskom Trgu Dimitrija Tucovića, na Slaviji od 12.15 do 14.15. Najavljeno