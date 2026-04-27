NBA liga kaznila Nikolu Jokića!

Košarkaš Denvera Nikola Jokić kažnjen je sa 50.000 dolara, a Džulijus Rendl iz Minesote sa 35.000 dolara zbog sukoba pred kraj četvrte utakmice prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije.

Na sreću tima iz Kolorada, Srbin nije suspendovan i moći će da pomogne ekipi u petom meču prve runde plej ofa. Trenutno u seriji vodi Minesota 3:1 i nalazi se na pobedu od prolaska u drugu rundu. Incident zbog kojeg su kažnjeni dogodio se na kraju četvrte utakmice koju je Minesota dobila sa 112:96 i povela sa 3:1 u seriji. Srpski košarkaš reagovao je nakon što je Džejden Mekdenijels napravio besmisleno polaganje 2,1 sekundu pre kraja kada je već sve bilo rešeno.