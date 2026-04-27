Zvezda se pohvalila istorijskim rekordom protiv Partizana

Fudbaleri Crvene zvezde juče su po treći put u sezoni savladali Partizan, bilo je 3:0, a tim trijumfom su i matematički obezbedili šampionsku titulu, devetu zaredom i 37. u istoriji kluba.

Crvena zvezda se danas sa svom sajtu pohvalila nekim rekordima vezanim sa "večite" derbije, a mi vam njenu objavu prenosimo u celosti: "Trijumfom u 179. večitom derbiju, Crvena zvezda je postavila novi istorijski rekord i najveću razliku u broju pobeda koja je ikada zabeležena u derbijima, sa čak 25 trijumfa više u odnosu na Partizan. Imala je naša ekipa 23 pobede više posle trijumfa u derbiju 2008. godine, ali je tek u 178. derbiju uspela da nadmaši dotadašnju