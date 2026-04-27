Na večeru kojoj je prisustvovao Tramp moglo se ući bez velikih provera

Na večeru kojoj je prisustvovao Tramp moglo se ući bez velikih provera
Sputnik pre 2 sata
Posetioci svečane večere u čast novinara Bela kuća, kojoj je prisustvovao predsednik Sjedinjene Američke Države Donald Tramp, izjavili su da je na događaj bilo moguće ući jednostavnim pokazivanjem karte ili kopije pozivnice, pišu mediji, pozivajući se na goste.
Prema rečima posetilaca, osoblje je pregledalo karte, ali ih nije skeniralo, niti je vršena provera identiteta gostiju. Navodi se i da su gosti mogli da uđu u hol hotela i na niže spratove bez dodatnih provera obezbeđenja. Jedino što su morali da urade bilo je da prođu kroz magnetometre postavljene ispred ulaza u svečanu salu. List ocenjuje da je na večeru sa Trampom bilo lakše ući nego na neke sportske događaje. U subotu uveče u hotelu Washington Hilton u