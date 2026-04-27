Vozača kontaktirali preko aplikacije za prevoz: Novi detalji tragedije kod Rume koja je odnela 4 života

Vozač "forda" stradao je na mestu nakon što je vozio u kontrasmeru na auto-putu Šabac-Ruma kada je udario direktno u vozilo marke "golf" u kom su na licu mesta stradali momak i devojka, koji su koristili usluge vožnje, dok je vozač "golfa" preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici. "U "golfu" su bili momak i devojka koji su poginuli na mestu, takođe i vozaču "forda" nije bilo spasa. Vozač "golfa" u jako teškom stanju prevezen u bolnicu gde je nažalost podlegao