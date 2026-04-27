Lejkerse ovo može da raduje: Poznato kad se vraća Luka Dončić

UŠLI su Los Anđeles lejkersi bez Luke Dončića u plej-of NBA lige. Izostanak zvezde "jezeraša" se za sad ne oseća, ali pojavile su se nove vesti u vezi sa oporavkom od povrede slovenačkog košarkaša.

AP Photo/Lynne Sladky Tim iz "grada anđela" vodi 3:1 protiv Hjustona i na dobrom je putu da prođe u narednu fazu takmičenja, a tamo bi mogao da im se pridruži jedan od najboljih igrača na planeti. Trener LA Lejkersa, Džej Džej Redik je otkrio da oporavak Dončića ide u dobrom smeru. - Ranije je mogao samo da stoji i šutira, a sada je počeo i da se kreće po terenu. Vidljiv je napredak, ali i dalje je rano da prognoziramo kada će se tačno vratiti u tim - rekao je