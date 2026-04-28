Najnovije Zvezdino pojačanje debituje sutra!

Mladi srpski košarkaš Nikola Đurišić debitovaće za Crvenu zvezdu već ove srede, u Superligi Srbije, na meču protiv Zlatibora iz Čajetine.

To je zvanično potvrdio Košarkaški klub Crvena zvezda. "Treninzima Crvene zvezde Meridianbet priključio se i Nikola Đurišić, koji će sutra imati priliku da protiv Zlatibora u Pioniru debituje u dresu crveno-belih", naveli su crveno-beli na društvenim mrežama. Đurišić je sredinom marta obavio lekarske preglede i potpisao ugovor sa Zvezdom do kraja sezone 2027/28, a plan je bio da ostatak ove provede kao pozajmljeni igrač u Megi, gde je i igrao od 2020. do 2024.