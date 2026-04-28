Posle 60 dana mraka: Iran vraća internet, ali samo za "odabrane"?

Nakon dva meseca potpune digitalne izolacije i dnevnih gubitaka od 80 miliona dolara, Teheran uvodi program "Internet Pro" kako bi spasio privredu.

Iranski Savet za nacionalnu bezbednost odobrio je privremeni plan kojim se kompanijama omogućava pristup globalnom internetu uz manja ograničenja, saopštio je danas portparol vlade iranskim medijima. Odluka je doneta nakon višenedeljnog prekida interneta koji su vlasti uvele od početka rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, prenosi Rojters. Prema podacima organizacije koja prati i analizira stanje interneta širom sveta NetBlocks, većina gradjana Irana u