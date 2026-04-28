‘Buduća udovica’: Voditelj Džimi Kimel na udaru zbog šale o Melaniji Tramp

Bela kuća žestoko kritikuje TV voditelja Džimija Kimela zbog šale o Donaldu i Melaniji Tramp

Voditelj televizijskog večernjeg tok-šoua Džimi Kimel pravda se zbog šale u kojoj je Melaniju Tramp nazvao „budućom udovicom“, izrečene nekoliko dana pre pucnjave na večeri američkog predsednika Donalda Trampa sa dopisnicima iz Bele kuće.

Za skeč, emitovan 16. aprila, prva dama SAD je rekla da je „pun mržnje i nasilja“, dok su iz Bele kuće zatražili od uprave televizijske mreže ABC da otpusti voditelja.

Tri dana posle emitovanja, na večeri u Vašingtonu naoružani napadač je otvorio vatru.

Vlasti su saopštile da je moguće da su meta napada bili Tramp i njegovi saradnici.

„Pogledajte Melaniju, tako je lepa.

„Gospođo Tramp, imate sjaj kao buduća udovica“, rekao je Kimel 16. aprila.

U emisiji emitovanoj posle pucnjave, komičar je rekao da je šala bila „bezazlena", tvrdeći da se odnosi na veliku razliku u godinama između predsednika Trampa i Melanije.

Tramp ima 79 godina i više od dve decenije je stariji od njegove supruge.

„To ni u kom slučaju nije bio poziv na ubistvo, i oni to znaju.

„Godinama sam vrlo glasno istupao protiv nasilja oružjem“, rekao je Kimel u najnovijoj emisiji, odgovarajući na rasprostranjene kritike.

Dodao je i da „govor mržnje i nasilja treba odbaciti“, kao i da je ovo „dobar početak za smirivanje napestosti i razgovor u sopstvenoj kući“.

Melanija Tramp je na mreži Iksu poručila da „ljudi poput Kimela ne bi trebalo svako veče da imaju priliku da ulaze u domove ljudi i šire mržnju“.

„Njegov monolog o mojoj porodici nije humor - njegove reči su štetne i produbljuju političku bolest u Americi...

„Koliko još puta će rukovodstvo ABC-ja tolerisati Kimelovo neprimereno ponašanje na štetu zajednice?“, navela je.

Donald Tramp je istog dana na njegovoj platformi Istina ( Truth Social ) izrazio podršku kritikama na račun Kimela, ocenjujući da su njegove izjave „poziv na nasilje“.

„Ovo je daleko izvan granica prihvatljivog.

„ABC bi trebalo da otpusti Džimija Kimela“, dodao je Tramp.

BBC je kontaktirao ABC za komentar.

U septembru 2025, Kimel je bio 'na ledu'.

Privremeno mu je bila obustavljena emisije, pošto je komentarisao pucnjavu u kojoj je ubijen konzervativni influenser Čarli Kirk, podržavalac politike Donalda Trampa.

Kimel je rekao da „MAGA ekipa“, aludirajući na Trampove pristalice (pokret Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom), pokušava da „politički profitira“ od Kirkovog ubistva.

Emitovanje emisije je nastavljeno nedelju dana kasnije.

Kada se vratio, Kimel je izjavio da prihvata da su neki ljudi njegove komentare o Kirkovoj smrti doživeli kao „loše tempirane, nejasne ili možda oboje“.

„Razumem zašto ste uznemireni", dodao je.

Kimelova najnovija opaska na račun Trampovih izazvala je veliki broj komentara na društvenim mrežama posle pucnjave na večeri predsedničkog para sa izveštačima iz Bele kuće.

Kritičari su optužili Kimela da podstiče političko nasilje, a neki konzervativni korisnici mreža pozvali su da se njegova emisija ukine.

Tramp i Melanija su 25. aprila evakuisani sa svečane večere pošto je naoružani napadač otvorio vatru u hotelu Hilton.

Tramp je novinarima rekao da je večera za njegovu suprugu bila „prilično traumatično iskustvo“.

Za napad je optužen 31-godišnji Kol Tomas Alen, nastavnik iz Kalifornije.

Tereti se za pokušaj ubistva predsednika.

Nije se izjasnio o krivici.

(BBC News, 04.28.2026)