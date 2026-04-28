‘Divan britanski dan’ u Beloj kući: Plotuni, kiša i Trampova priča iz mladosti o kralju Čarlsu

BBC News pre 42 minuta

Svečano i praznično, uz mnoge pompe, bliceva, kamera i ponekom šalom na kišicom nakvašenom travnjaku Bele kuće u Vašingtonu.

Tako je izgledao doček britanskog kralja Čarlsa i kraljice Kamile u glavnom gradu Sjedinjenih Država.

Predsednik Donald Tramp izjavio da SAD „nemaju bližih prijatelja“ od Britanaca, a prethodno je britanski kraljevski par pozdravljen počasnom paljbom iz 21 topa.

„U vekovima otkako smo stekli nezavisnost, Amerikanci nisu imali bližih prijatelja od Britanaca“, rekao je Tramp, misleći na činjenicu da poseta obeležava 250. godišnjicu proglašenja slobode američkih kolonija od kraljevske vlasti u Londonu.

Koristeći frazu koju britanske vlade cene još od kada ju je Vinston Čerčil prvi put upotrebio posle Drugog svetskog rata, Tramp je rekao da dve zemlje imaju „poseban odnos i nadamo se da će uvek ostati takav“.

Američki lider je takođe pohvalio kraljevsku vojsku, rekavši da se „niko nije bolje borio zajedno“ sa Sjedinjenim Državama – uprkos tome što je nedavno ismevao dva britanska nosača aviona kao „igračke“.

Posle njegovog govora, četiri američka aviona su preletela iznad Bele kuće dok su Tramp, Čarls, kraljica Kamila i prva dama Melanija Tramp, obe noseći šešire, posmatrali.

Drugog dana četvorodnevne državne posete, Čarls će se kasnije obratiti Kongresu SAD i očekuje se da će u svom govoru pozvati na „pomirenje i obnovu“ usred nedavnih zategnutih odnosa.

Dugogodišnji obožavalac britanske kraljevske porodice, Tramp se pojavio veselo jednog kišnog vašingtonskog jutra dok je gledao u nebo i našalio se: „Kakav je ovo divan britanski dan.“

Sedamdesetdevetogodišnji predsednik se čak našalio kako je njegova pokojna majka „bila zaljubljena u Čarlsa“, koji sada ima 77 godina.

Topovi su odjekivali dok je vojni orkestar svirao himnu Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih Država.

Čarls se rukovao sa visokim zvaničnicima Trampove administracije, poput potpredsednika Džej di Vensa i državnog sekretara Marka Rubija.

Kralj i predsednik - koji je prošlog septembra boravio u državnoj posei Britaniji - izvršili su smotru trupa iz različitih grana američkih oružanih snaga.

Grupa vojnika obučenih u uniforme iz američkog Rata za nezavisnost koji je proterao Britance pre dva i po veka, a zatim je marširala pored njih, svirajući frulu i bubnjeve.

Dok se ceremonija odvijala, građevinska buka mogla se čuti sa mesta ogromne balske dvorane vredne 400 miliona dolara koju Trampova administracija gradi u Beloj kući.

Predsednički par je potom ugostio kraljevsku porodicu u Ovalnom kabinetu iza zatvorenih vrata.

Posle toga će biti održana velika večera.

Bezbednost je bila pooštrena tokom posete, samo nekoliko dana posle pucnjave na tradicionalnoj večeri dopisnika iz Bele kuće kojoj je prisustvovao Tramp.

Prvog dana putovanja doček je bio neformalniji, a Trampovi su počastili Čarlsa i Kamilu čajem i kolačima u Beloj kući pre nego što su im pokazali košnice na čuvenom travnjaku.

Ali drugog dana će Čarls postati prvi britanski monarh koji se obratio Kongresu još 1991, kada je to učinila njegova majka, kraljica Elizabete, 1991. godine.

To se dešava u delikatnom pošto je Tramp besneo zbog odbijanja Londona da mu pomogne u ratu u Iranu.

U 20-minutnom govoru, očekuje se da će se Čarls obratiti Trampu opreznim rečima.

Ali, imaće puno posla da smiri nestabilnog republikanca na duži rok, ocenjuje novinska agencija AFP.

Tramp je više puta kritikovao britanskog premijera Kira Starmera zbog njegovog protivljenja ratu, kao i zbog imigracione i energetske politike zemlje.

Reuters Snajperista na krovu Bele kuće u Vašingtonu

Britansku politiku je potresla i afera u vezi sa doskorašnjim ambasadorom u SAD, lordom Piterom Mandelsonom.

Mandelson je održavao bliske odnose sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, koji se, prema zvaničnoj verziji, ubio u zatvorskoj ćeliji 2019. godine.

Mandelson je potom opozvan sa mesta ambasadora.

„Izvinjavam se Epstinovim žrtavama i žao mi je što sam Pitera Mendelsona imenovao za britanskog ambasadora u SAD 2024, iako sam znao za njegove veze sa Epstinom", izjavio je Starmer pred poslanicima parlamenta u februaru ove godine.

Kraljevski par je stigao u Ameriku samo nekoliko dana posle napada tokom večere izveštača u Beloj kući zbog čega su mere bezbednosti jake.

Britanski monarh je i ranije posećivao Ameriku, ali kao princ.

Reuters Donald Tramp, kralj Čarls, Melanija Tramp i kraljica Kamila na travnjaku ispred Bele kuće

Reuters Donald Tramp i kralj Čarls obavljaju smotru vojnika

(BBC News, 04.28.2026)