Gardisti, čaj i pčele: Prva zvanična poseta britanskog kraljevskog para Americi
Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila boraviće u Americi četiri dana. Britanski monarh če se obratiti američkom Kongresu.
Britanski kraljevski par dočekan je u Americi uz cveće i vojni orkestar koji je svirao himne Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Ujedinjenog Kraljevstva.
Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila sleteli su u Merilend, u vazduhoplovnu bazu Endruz.
Ovo je prva državna poseta britanskog monarha otkako je 6. maja 2023. krunisan za kralja posle smrti njegove majke, Elizabete Druge (preminula je u septembru 2022.).
Turneja kraljevskog para organizovana je uoči 250. godišnjice nezavisnosti Amerike od Britanije.
Američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija dočekali su kralja i kraljicu u Beloj kući.
Usledila je i zabava u engleskoj ambasadi u Vašingtonu, a među 600 okupljenih bilo je i ljudi iz sveta politike poput Nensi Pelosi, bivše predsednice Predstavničkog doma, senatora Teda Kruza i britanske ministarke spoljnih poslova Ivet Kuper.
Kralj je došao u SAD u vreme ozbiljne krize u britansko-američkim odnosima.
Poslednjih nedelja i meseci, Tramp je oštro kritikovao vladu britanskog premijera Kira Starmera po raznim temama, a najviše zbog pretnje američkog predsednika da će preuzeti Grenland od Danske i uzdržanosti Londona u vezi sa američko-izraelskim ratom protiv Irana.
London i Vašington su u raskoraku i po pitanju rešavanja višegodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine.
Uz to, Tramp je tužio BBC, tražeći odštetu od pet milijardi dolara.
Prošle nedelje, Tramp je za BBC rekao da bi poseta „svakako“ mogla da pomogne zemljama da poboljšaju odnose.
Britansku politiku je potresla i afera u vezi sa doskorašnjim ambasadorom u SAD, lordom Piterom Mandelsonom.
Mandelson je održavao bliske odnose sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, koji se, prema zvaničnoj verziji, ubio u zatvorskoj ćeliji 2019. godine.
Mandelson je potom opozvan sa mesta ambasadora.
„Izvinjavam se Epstinovim žrtavama i žao mi je što sam Pitera Mendelsona imenovao za britanskog ambasadora u SAD 2024, iako sam znao za njegove veze sa Epstinom", izjavio je Starmer pred poslanicima parlamenta u februaru ove godine.
Kraljevski par je stigao u Ameriku samo nekoliko dana posle napada tokom večere izveštača u Beloj kući zbog čega su mere bezbednosti jake.
Britanski monarh je i ranije posećivao Ameriku, ali kao princ.
Kraljevski par će 28. aprila biti zvanično dočekan u Beloj kući.
Orkestar američkih marinaca izvešće nacionalne himne obe zemlje, a biće ispaljen 21 počasni plotun.
Hiljade gostiju okupiće se na Južnom travnjaku Bele kuće: članovi američke vlade, Kongresa i studenti Britanske međunarodne škole u Vašingtonu.
Donald Tramp će održati govor.
Američki predsednički i britanski kraljevski par će potom razmeniti poklone i lično pozdraviti delegacije iz obe zemlje.
Potom će kralj Čarls i Tramp održati bilateralni sastanak.
Kraljica i prva dama će prisustvovati događaju na kojem će učestvovati američki studenti, koji će slušati časove istorije SAD i Velike Britanije koristeći virtuelnu stvarnost.
Kralj Čarls Treći bi trebalo da se obrati i u američkom Kongresu, a pretpostavlja se da će se u govoru osvrnuti na međunarodne izazove i odbranu demokratskih vrednosti.
Biće to tek drugi takav govor u istoriji: prvi je održala kraljica Elizabeta Druga 1991. godine.
Tramp i njegova supruga će uveče biti domaćini večere u čast kraljevskog para, a kralj i američki predsednik bi trebalo da održe govore.
(BBC News, 04.28.2026)