BBC vesti na srpskom

Gardisti, čaj i pčele: Prva zvanična poseta britanskog kraljevskog para Americi

Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila boraviće u Americi četiri dana. Britanski monarh če se obratiti američkom Kongresu.

BBC News pre 20 minuta
Kraljica Kamila, kralj Čarls Treći i ser Kristijan Tarner, britanski ambasador u SAD
Samir Hussein via Getty Images

Britanski kraljevski par dočekan je u Americi uz cveće i vojni orkestar koji je svirao himne Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Ujedinjenog Kraljevstva.

Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila sleteli su u Merilend, u vazduhoplovnu bazu Endruz.

Ovo je prva državna poseta britanskog monarha otkako je 6. maja 2023. krunisan za kralja posle smrti njegove majke, Elizabete Druge (preminula je u septembru 2022.).

Turneja kraljevskog para organizovana je uoči 250. godišnjice nezavisnosti Amerike od Britanije.

Američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija dočekali su kralja i kraljicu u Beloj kući.

Usledila je i zabava u engleskoj ambasadi u Vašingtonu, a među 600 okupljenih bilo je i ljudi iz sveta politike poput Nensi Pelosi, bivše predsednice Predstavničkog doma, senatora Teda Kruza i britanske ministarke spoljnih poslova Ivet Kuper.

Kralj je došao u SAD u vreme ozbiljne krize u britansko-američkim odnosima.

Poslednjih nedelja i meseci, Tramp je oštro kritikovao vladu britanskog premijera Kira Starmera po raznim temama, a najviše zbog pretnje američkog predsednika da će preuzeti Grenland od Danske i uzdržanosti Londona u vezi sa američko-izraelskim ratom protiv Irana.

London i Vašington su u raskoraku i po pitanju rešavanja višegodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine.

Uz to, Tramp je tužio BBC, tražeći odštetu od pet milijardi dolara.

Prošle nedelje, Tramp je za BBC rekao da bi poseta „svakako“ mogla da pomogne zemljama da poboljšaju odnose.

Britansku politiku je potresla i afera u vezi sa doskorašnjim ambasadorom u SAD, lordom Piterom Mandelsonom.

Mandelson je održavao bliske odnose sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, koji se, prema zvaničnoj verziji, ubio u zatvorskoj ćeliji 2019. godine.

Mandelson je potom opozvan sa mesta ambasadora.

„Izvinjavam se Epstinovim žrtavama i žao mi je što sam Pitera Mendelsona imenovao za britanskog ambasadora u SAD 2024, iako sam znao za njegove veze sa Epstinom", izjavio je Starmer pred poslanicima parlamenta u februaru ove godine.

Kraljevski par je stigao u Ameriku samo nekoliko dana posle napada tokom večere izveštača u Beloj kući zbog čega su mere bezbednosti jake.

Britanski monarh je i ranije posećivao Ameriku, ali kao princ.

Kraljevski par će 28. aprila biti zvanično dočekan u Beloj kući.

Orkestar američkih marinaca izvešće nacionalne himne obe zemlje, a biće ispaljen 21 počasni plotun.

Hiljade gostiju okupiće se na Južnom travnjaku Bele kuće: članovi američke vlade, Kongresa i studenti Britanske međunarodne škole u ​​Vašingtonu.

Donald Tramp će održati govor.

Američki predsednički i britanski kraljevski par će potom razmeniti poklone i lično pozdraviti delegacije iz obe zemlje.

Potom će kralj Čarls i Tramp održati bilateralni sastanak.

Kraljica i prva dama će prisustvovati događaju na kojem će učestvovati američki studenti, koji će slušati časove istorije SAD i Velike Britanije koristeći virtuelnu stvarnost.

Kralj Čarls Treći bi trebalo da se obrati i u američkom Kongresu, a pretpostavlja se da će se u govoru osvrnuti na međunarodne izazove i odbranu demokratskih vrednosti.

Biće to tek drugi takav govor u istoriji: prvi je održala kraljica Elizabeta Druga 1991. godine.

Tramp i njegova supruga će uveče biti domaćini večere u čast kraljevskog para, a kralj i američki predsednik bi trebalo da održe govore.

Pogledajte nekoliko fotografije dočeka kralja Čarlsa i kraljice Kamile:

Kralj Čarls Treći u teget odelu i kraljica Kamila u roze kompletu izlaze iz aviona
Getty Images
Britanski par sleteo je američko-britansku bazu Endruz u saveznoj državi Merilend 27. aprila 2026.
Kamila i Čarls razgovaraju sa Monikom Kroul u teget halini hodajući po crvenom tepihu
AFP via Getty Images
Kraljevski par je dočekala Monika Kroul šefica američkog protokola Monika Krouli. U njihovu čast bio je prostrt i crveni tepih.
Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila i dvoje dece koji im daruju cveće
Reuters
Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila boraviće četiri dana u Americi
Čarls, Kamila i Monika, šefica američkog protokola prolaze crvenim tepihom, sa obe strane gardisti u plavim uniformama
AFP via Getty Images
Kada je britanski par prošao kroz počasnu gardu, vojni orkestar je svirao himne SAD i Velike Britanije
Kamila u beloj haljini se pozdravlja sa Melanijom Tramp u krem kostimu. Pored njih Čarls i Tramp u odelima
Suzanne Plunkett/PA
Kraljevski par se potom sastao sa američkim predsednikom i prvom damom u Beloj kući na popodnevnom čaju
Kraljica Kamila, kralj Čarls, američki predsednik Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp na crvenom tepihu ispred dva vojnika koji salutiraju
Reuters
Kraljica Kamila i Melanija Tramp u svetlim haljinama, prate Donalda Trampa i kralja Čarlsa u tamnim odelima na crvenom tepihu
PA
Kraljevski par i Trampovi oko stola sa čajnikom i šoljama
Reuters
Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila sa američkim predsednikom i prvom damom u zelenoj bašti pored košnice u obliku Bele kuće
PA
Kraljevski par kod košnice u obliku Bele kuće
Getty Images
Kraljevski par je imao prilike da pogleda kako izgleda košnica u obliku Bele kuće, deo dugogodišnjeg programa proizvodnje meda
Čarls i Melanija razgovaraju u bašti
Alex Brandon via Getty Images
donald i melanija tramp sa kraljem i kraljicom
Suzanne Plunkett/PA Wire
Kraljica Kamila sa vojnim kadetima
Getty Images
Kraljica Kamila sa vojnim kadetima na zabavi u bašti
Kraljica Kamila u beloj haljini drži čašu i razgovara sa ženom u beloj-plavoj haljini, nekoliko ljudi se vidi u pozadini
Getty Images
Kraljica Kamila sa predsednicom i izvršnom direktorkom dobrotvorne organizacije za žrtve porodičnog nasilja House of Ruth Sandrom Džekson
Čarls Treći razgovara sa britanskim roniocem Tomom Dejlijem
Samir Hussein via Getty Images
Kralj Čarls Treći je razgovarao i sa britanskim skakačem Tomom Dejlijem koji trenutno živi u Americi, a prvo prvo učešće na Olimpijskim igrama ostvario je sa četrnaest godina 2008. u Pekingu, kao najmlađi britanski reprezentativac
Nensi Pelosi u tamnoj odeći razgovara sa kraljem Čarslom Trećim
Getty Images
Među gostima je bila i bivša predsednica Predstavničkog doma Nensi Pelosi
Kralj Čarls Treći sa trojicom muškaraca na proslavi
Getty Images
Kralj Čarls Treći i britanski ambasador u SAD Kristijan Tarner

(BBC News, 04.28.2026)

BBC News
BBC News pre 30 minuta
BBC News pre 2 sata
BBC News pre 3 sata
BBC News pre 13 satijoš 2 povezane
BBC News pre 23 sata
