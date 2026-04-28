Politički rat grafitima u Srbiji: Ko plaća ceh

BBC News pre 13 minuta | Milica Radenković Jeremić -

Teodora Ćurčić/BBC Zgrada Hemijskog fakulteta u Beogradu išarana je uvredljivim grafitima sa političkom konotacijom u noći između 26. i 27. aprila

„Ne pada nam na pamet da skinemo bilo koji grafit sa zgrade fakulteta dok se ne završe izbori, jer para nemamo", izjavio je dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić.

Van političkog konteksta, bila bi ovo veoma neobična izjava.

Poslednjih nedelja, paralelno sa licitiranjem datuma vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, vodi se rat na fasadama stambenih zgrada i javnih ustanova - ispisivanjem uvredljivih grafita i lepljenjem nalepnica slične sadržine.

Ovakvi primeri svedoče o podelama u društvu, produbljenim u poslednjih godinu i po dana od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu i masovnih antivladinih protesta koje su predvodili studenti.

„Odlukom o komunalnom redu Grada Beograda propisan je prekršaj onome ko žvrljanjem, ispisivanjem, lepljenjem plakata narušava spoljni izgled zgrade", kaže advokat Miloš Janković za BBC na srpskom.

„Dosadašnja praksa pokazivala je pristrasnost komunalne milicije.

„Nisu pokretali postupke protiv onih koji su pisali parole u kojima se kritikuju vrednosti demokratskog društva, a odgovaraju vladajućim strukturama", dodaje.

„Apsurd" je da su u nekim ranijim slučajevima pokretani postupci protiv onih koji su brisali takve poruke mržnje, dodaje.

BBC na srpskom je pisao Komunalnoj miliciji sa pitanjima koliko je napisano prekršajnih naloga od početka godine i kakva je bila sadržina poruka na koje su prijave odnosile.

Janković je zastupao više aktivista koji su se našli pred sudom jer su prefarbali grafit „Kad se vojska na Kosovo vrati..." u centru Beograda, a potom su oslobođeni odgovornosti.

Uvredljive poruke na račun studenta, koji traže vanredne parlamentarne izbore, i rektora Beogradskog fakulteta Vladana Đokića, našle su se na zidovima stambenih zgrada i javnih ustanova, među kojima je i Hemijski fakultet u centru Beograda.

„Pre manje od nedelju dana, peskirali smo stubove i doveli zgradu u pristojno stanje, za šta smo platili 550.000 dinara.

„Te pare su bačene", kaže dekan Goran Roglić za BBC na srpskom.

Za Hemijski fakultet, koji je prethodnih godina imao problema i oko plaćanja komunalnih računa, ovo je, kaže, „značajan" iznos.

Grafiti protiv studenta postali su češći pošto su Srbijom počeli da se šire transparenti i nalepnice „Studenti pobeđuju".

Studenti, koji su više od godinu dana blokirali fakultete tražeći odgovornost za tragediju u Novom Sadu, delili su ove nalepnice pod parolom „Srbija se oblepljuje istinom".

Pored njih, na zgradama se pojavljuju i nalepnice sa uvredama na račun vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), za koje studenti nisu naveli da su ih delili.

Najnoviji politički rat na ulicama Beograda, ali i još nekih gradova, pojačan je posle lokalnih izbora u 10 mesta u Srbiji, u kojima je koalicija oko SNS odnela pobedu, ali su se liste koje su podržali studenti pojavile kao rastuća, glavna opoziciona snaga.

Prema medijskim izveštajima, policija je u više slučajeva reagovala kada su ispisivane prostudentske i poruke protiv vladajuće stranke.

Dvoje zrenjaninskih aktivista privedeno je ove nedelje pošto su sklanjali nalepnice „Žuti lopovi" i ispisali grafit „Studenti pobeđuju", prenela je televizija N1.

Prošle godine, u Užicu je priveden muškarac koji je na zgradi opštine na zapadu Srbije ispisivao uvredljive grafite na račun SNS, preneo je Ozonpres.

Teodora Ćurčić/BBC Poruka na pločniku ispred ulaza u Hemijski fakultet

Veća kazna za stanare nego vandale

Ispisivanje uvredljivih grafita ne bi moglo da bude krivično delo jer u srpskom zakonu govor mržnje nije direktno sankcionisan, objašnjava advokat Janković.

Po Odluci o komunalnom redu Grada Beograda, to se tretira kao prekršajno delo.

I drugi gradovi imaju identične odluke, kaže Janković.

„Zabranjeno je spoljne delove zgrade oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati njihov izgled", piše u odluci.

Kazna za ovaj prekršaj je 10.000 dinara.

Ista odluka predviđa da spoljni delovi zgrade moraju da budu uredni, što između ostalog znači da nisu „ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima".

Ako jesu, kazna za stambenu zajednicu, odnosno stanare je 50.000 dinara.

Paradoksalno je da je veća sankcija za stambenu zajednicu nego za nekog ko ispiše grafit, rekao je ranije pravnik Srđan Arbutina Radio-televiziji Srbije.

BBC Fasade zgrada u nizu u ulicama Majke Jevrosime i Takovskoj ispisane su grafitima protiv studenta i porukom Srbija pobeđuje, koja se dovodi u vezu sa Srpskom naprednom strankom

Fakultet vandalizovan tek što je sređen

Hemijski fakultet je u zoni Beograda pod posebnom zaštitom.

Zbog toga, svako sređivanje zgrade spolja mora da se radi po pravilima.

„Fasadu možemo da okrečimo, ali stubove ne možemo prosto da prefarbamo", objašnjava dekan Roglić za BBC na srpskom.

I ranije su fasada i stubovi bili išarani, ali nikada ovoliko, jer su sada grafiti ispisani i na ulaznim vratima i po pločniku, govori Roglić.

„Nikada niko nije odgovarao zbog ispisivanja grafita", dodaje.

Poslednji slučaj, dovodi u vezu sa izborima.

„Ne znam koji bi bio drugi razlog da neko ovako šara po gradu, ovo se radi dirigovano", uveren je.

Advokat Miloša Jankovića ima utisak da se stvara pritisak.

„Neformalne grupe upregnute su u ralje političke organizacije koja je uzurpirala vlast u Srbiji", kaže.

Teodora Ćurčić/BBC Studenti u blokadi naveli su da će deliti nalepnice „Studenti pobeđuju"

Mladić i vojska na Kosovu

Jedan od najozloglašenijih grafita u Beogradu, oko kojeg se skoro dve godine vodila borba, bio je mural Ratku Mladiću, osuđenom za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, u jednoj od ulica u centralnoj beogradskoj opštini Vračar.

Grupa ljudi oslikala je lik Mladića uz poruku: „Đenerale, nek' je tvojoj majci hvala".

Mesecima su trajali pokušaji da se mural ukloni, a stambena zajednica zgrade na kojoj je nacrtan Mladić dobila je nalog da sama ukloni grafit i to plati.

Sve specijalizovane firme koje su kontaktirali odbile su da to urade, ispričali su stanari.

Nevladine organizacije i pojedinci pokušavali su više puta da ga prekrče, a mural je uklonjen 2023.

Fonet Na mural Ratku Mladiću bila je bačena kofa kreča, što su uklonili muškarci u kapuljačama koji su u to vreme „čuvali mural"

Pored murala Ratku Mladiću, nevladine organizacije vodile su borbu i protiv grafita sa porukom „Kad se vojska na Kosovo vrati...".

„Tri tačke zamenjuju nastavak 'Svaki Šiptar će žestoko će da plati"', što je poruka koja se delila na društvenim mrežama", kaže advokat Janković.

Kada su aktivisti nevladine organizacije Krokodil i drugih organizacija prefarbali ovaj grafit, na Slaviji u centru Beograda 2023. godine, bilo je podneto oko 30 prekršajnih naloga i zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, objašnjava.

„Oni su belom bojom, istom bojom zida, farbali oštećenja nastala ispisivanjem grafita", kaže.

Oslobođeni su prvostepeno, ili drugostepeno, u postupku žalbe, dodaje Janković.

Obrnuti slučaj desio se u Nišu, gde je ove godine Dejan Petrović, opozicioni aktivista i učitelj, kažnjen sa oko 3.000 dinara jer je „bez dozvole" prekrečio grafit „Kad se vojska na Kosovo vrati" u dvorištu osnovne škole u kojoj je zaposlen.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.28.2026)