Ruska superjahta prozujala kroz Ormuski moreuz uprkos blokadi

BBC News pre 1 sat

Reuters Luksuzni brod sa više paluba, vredan 500 miliona dolara, bez problema je prošao kroz trenutno najopasniju pomorsku rutu na svetu

Superjahta povezana sa čovekom za koga se tvrdi da je blizak ruskom predsedniku Vladimiru Putinu prošla je kroz Ormuski moreuz, uprkos tekućoj blokadi ključnog pomorskog kanala.

Luksuzna jahta „Nord“, duga 142 metra, povezan sa sankcionisanim ruskim milijarderom Aleksejem Mordašovim, putovala je iz Dubaija za Maskat u Omanu tokom vikenda.

Ovo je jedan od tek nekoliko privatnih brodova koji su poslednjih meseci prošli kroz uski moreuz, od vitalne važnosti za prevoz nafte i snabdevanje sveta ovim energentom.

Mordašov, koji ima bliske veze sa Putinom, nije naveden kao formalni vlasnik luksuznog broda, ali dokumenta sugerišu da je registrovan na firmu u vlasništvu njegove supruge 2022. godine.

Nord, čija se vrednost procenjuje na više od 500 miliona dolara, napustio je Dubai 24. aprila uveče i stigao u Al Mudž, marinu u glavnom gradu Omana, 26. aprila ujutru, prema podacima na platformi Marin Trafik.

Od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, vlasti u Teheranu efikasno blokiraju Ormuski moreuz, zbog čega je cena nafte u svetu naglo skočila i nedeljama je oko ili iznad 100 dolara po barelu.

Približno petina svetskih potreba za sirovom naftom i tečnim prirodnim gasom (TPG) prolazi ovim pomorskim putem.

Moreuz je nakratko otvoren posle 8. aprila kada su SAD i Iran postigli sporazum o privremenom prekidu vatre, ali ga je Iran ponovo zatvorio nakon što je Amerika uspostavila blokadu iranskih luka, postavivši snage u Omanskom zalivu, 'vratima' Ormuskog moreuza.

BBC

BBC

Od početka rata na Bliskom istoku, privatni brodovi uglavnom su izbegavali prolaz kroz Ormuski moreuz, ali ga je ruska jahta prošla bez problema.

Ruska superjahta ima bazen, podmornicu i heliodrom, prema profilu u časopisu „Superjaht tajms“.

Od početka rata Rusija protiv Ukrajine 2022. godine, Mordašov je pod sankcijama Evropske unije, Velike Britanije i SAD.

Hongkong i Maldivi ranije su se oglušili o zahteve nekih zapadnih zemalja da zamrznu imovinu Mordašova.

Mordašov je predsednik čeličane „Severstal“, a Forbs procenjuje njegovu neto imovinu na oko 37 milijardi dolara.

Nije jasno da li je i on bio na brodu „Nord“ dok je prolazio kroz Ormuski moreuz.

EPA Arakči sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom

U toku su diplomatski napori da se upostavi trajniji mir, ali za sada još nema nastavka direktnih pregovora Amerike i Irana.

Za to vreme, ruski predsednik Putin je 27. aprila u Sankt Peterburgu bio domaćin delegaciji iz Teherana, a iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči pozdravio njihov „strateški odnos“.

Putin je Arakčiju rekao da se iranski narod „hrabro bori“ za suverenitet uprkos američkom i izraelskom pritisku, objavila je ruska državna novinska agencija Tas.

Arakči je podelio fotografije na mreći Iksu na kojima se srdačno rukuje sa Putinom i njegovim ruskim kolegom Sergejem Lavrovim.

„Nedavni događaji su dokazali dubinu i snagu našeg strateškog partnerstva.

„Kako naš odnos nastavlja da se razvija, zahvalni smo na solidarnosti i pozdravljamo što Rusija podržava diplomatsko rešavanje sukoba.“

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.28.2026)