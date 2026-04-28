Đurić u Izraelu: Srbija i Izrael imaju jasan interes da jačaju svoje odnose

Beta pre 22 minuta

Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je danas tokom posete Izraelu da Srbija i Izrael kao zemlje istomišljenici imaju interes da ojačaju svoje odnose, u svetu koji se brzo menja.

"Zemlje istomišljenici poput Srbije i Izraela imaju jasan interes da ojačaju svoje odnose u svetu koji se brzo menja i suočeni sa neviđenim izazovima, kao što sam primetio tokom današnjih sastanaka", napisao je Đurić na Instagramu.

Đurić je rekao da ga ohrabruje veoma topao prijem koji danas u Jerusalimu dobio od premijera Izraela Benjamina Netanjhua i izraelskog kolege Gideron Sara.

"Naši razgovori obuhvatili su širok spektar tema, uključujući unapređenje ekonomske saradnje, otvaranje novih mogućnosti za srpske i izraelske kompanije. Nadovezujući se na Strateški Dijalog koji smo danas zvanično pokrenuli, uveren sam da će u narednom periodu naše zemlje negovati još bližu saradnju u svim obostrano korisnim oblastima", napisao je Đurić.

Potvrdio sam da Srbija ostaje stub stabilnosti u regionu i da je posvećena konstruktivnom pristupu regionalnim i globalnim pitanjima, sa snažnim fokusom na očuvanje mira, dodao je šef srpske diplomatije na svom nalogu na Instagramu gde je postavio nekoliko fotografija sa sastanaka.

 

U Jerusalimu strateški dijalog Izraela i Srbije

Ministri spoljnih poslova Srbije i Izraela, Marko Đurić i Gideon Sar, najavili su danas u Jerusalimu korake ka sporazumu o slobodnoj trgovini ističući produbljivanje veza na početku novog strateškog dijaloga dveju država.

Na zajedničkoj konferenciji za medije Sar je rekao da odnosi Izraela i Srbije "imaju istorijsku dubinu" i da su "izdržali test izazovnih vremena", hvaleći liderstvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i podršku Beograda Izraelu od napada Hamasa 7. oktobra 2023. i tokom rata koji je usledio u Pojasu Gaze.

"Pregovaramo o sporazumu o slobodnoj trgovini", rekao je Sar, dodavši da će se uskoro sastati zajednički ekonomski komitet i da Izrael planira da uspostavi stalno ekonomsko predstavništvo u Beogradu.

Najavio je da će sutra biti osnovana Privredna komora Izrael-Srbija, a i da će se proširiti saradnja u oblastima odbrane, ekonomije, turizma, poljoprivrede i drugih sektora.

Sar je na Instagramu objavio da "cenimo nepokolebljivu podršku Srbije pod vođstvom predsednika Vučiča" i da je učinjen "OGROMAN korak napred u našim strateškim odnosima!".

Đurić je rekao da "države sa sličnim pogledima, kao što su Srbija i Izrael, imaju nacionalni interes da unaprede odnose".

On je dodao da dve strane pokreću formalni strateški dijalog posle godinu dana pripreme, razgovorima fokusiranim, između ostalog, na proširenje ekonomske saradnje, prenosi Tajms of Izrael.

"Biće sporazuma o slobodnoj trgovini, koji će široko otvoriti vrata za srpske i izraelske kompanije", rekao je Đurić, takođe zahvaljujući Izraelu na učešću na Ekspo 2027 u Beogradu.

"Kada sam planirao ovu posetu, predsednik Vučić mi je rekao da je ovo trenutno najvažniji zadatak za mene", dodao je o sporazumu.

Najavili su i da će Sar posetiti Beograd.

(Beta, 28.04.2026)

