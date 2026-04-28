Evropska komisija: Srbija u potpunosti da sprovede preporuke Venecijanske komisije

Beta pre 1 sat

Evropska komsija očekuje da Srbija u najkraćem mogućem roku u potpunosti sprovede sve preporuke Venecijanske komisije i u međuvremenu obustavi primenu pravosudnih zakona.

"Primili smo k znanju mišljenje Venecijanske komisije o izmenama zakona kojima se uređuje rad pravosuđa i tužilaštva, a koje su usvojene u Srbiji krajem januara ove godine", navodi se u odgovoru portparola Evropske komisije za portal Savremena politika.

U Briselu se dodaje da je mišljenje Venecijanske komisije o setu pravosudnih u potpunosti usklađeno sa procenom Evropskom komisije.

"Sada očekujemo da Srbija u najkraćem mogućem roku u potpunosti sprovede sve preporuke Venecijanske komisije. Pritom, mora biti poštovan transparentan i inkluzivan proces konsultacija sa svim relevantnim akterima, uključujući Evropsku komisiju i Venecijansku komisiju", dodaje se.

Srbija se poziva da u međuvremenu obustavi primenu ovih izmena zakona.

Venecijanska komisija (VK) objavila je 24. aprila hitno mišljenje o izmenama zakona koji regulišu pravosuđe i tužilaštvo, a koje je usvojila Narodna skupština Srbije 28. januara 2026, na predlog poslanika SNS-a Uglješe Mrdića. 

Mišljenje je od Venecijanske komisije, savetodavnog tela Saveta Evrope za ustavna pitanja, tražila predsednica Skupštine Ana Brnabić.

U hitnom mišljenju o izmenama pet srpskih zakona koji uređuju pravosuđe i javno tužilaštvo Venecijanska komisijan je dala i sedam ključnih preporuka za otklanjanje nedostataka kojinarušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.

Hitno mišljenje biće predstavljeno Venecijanskoj komisiji na potvrđivanje na njenoj plenarnoj sednici u Veneciji 12–13. juna.

(Beta, 28.04.2026)

