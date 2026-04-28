Hitna pomoć: Oboren pešak u Zemunu, tri saobraćajna udesa noćas u Beogradu

U Zemunu se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je pešak zadobio teške telesne povrede, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, saopštila je jutros beogradska služba Hitne pomoći.

Udes se dogodio u Karađorđevoj ulici sinoć oko 20 časova, prenela je Radio-televizija Srebije (RTS).

Desile su se još dve saobraćajne nezgode, a jedna osoba je pala sa električnog trotineta, ali niko nije zadobio ozbiljnije povrede.

Lekarske ekipe su intervenisale 80 puta, a od toga je 15 intervencija bilo na javnim mestima.

Iz Hitne pomoći su naveli da su često izlazili na teren zbog osoba koje su bile alkoholisane, ali i da je noć bila relativno mirna.

Toj službi su se najčešće obraćali hronični pacijenti koji boluju od hipertenzije i srčani bolesnici.

(Beta, 28.04.2026)