Izmene linija gradskog prevoza uoči otvaranja autobuske stanice "Beograd (jug)"

Beta pre 1 sat

Sekretarijat za javni prevoz najavio je novi režim rada linija međumesnog, prigradskog i gradskog prevoza u zoni novog autobuskog stajališta "Beograd (jug)" u blizini petlje "Autokomanda", ne precizirajući kada će tačno biti otvoreno to stajalište.

Lokacija autobuskog stajališta "Beograd (jug)" nalazi se nedaleko od saobraćajne petlje "Autokomanda", sa strane smera ka Nišu, i priključena je na sabirnu saobraćajnicu "Nova 8" koja je paralelna sa moto-putem (nekadašnji auto-put), navodi se u saopštenju koje je preneo gradski sajt Beoinfo.

Novo autobusko stajalište je peronskog tipa, sa ukupno 13 perona za međumesni prevoz i dva podužna fronta za parkiranje autobusa, od kojih će se jedan koristiti kao prolazno stajalište gradskih i prigradskih linija javnog prevoza.

Sve linije iz sistema prigradskog prevoza ka naseljenim mestima gradskih opština Grocka, Sopot i Mladenovac, umesto dosadašnjeg autobuskog stajališta u niši na saobraćajnoj petlji "Autokomanda", nastavljaju kretanje pravo prema stajalištu "Beograd (jug)", gde je unutar novog ograđenog stajališta neposredno pre izlaza pozicioniran front za zaustavljanje tih linija i prijem putnika.

U zoni novoizgrađenog autobuskog stajališta prolaziće linije javnog gradskog prevoza 18, 36 i 39, a izmenu trasa navedenih linija omogućila je nova saobraćajna mreža kojom je omogućen prilaz stajalištu od saobraćajne petlje "Autokomanda" direktno saobraćajnicom "Nova 8", kao i veza sa ulicama Tabanovačkom i Triše Kaclerovića preko Ulice nove 4.

U Tabanovačkoj ulici izgrađeno je novo autobusko stajalište za prevoz na linijama 18, 18N i 39, čime je korisnicima tih linija omogućena direktna veza sa stajalištem "Beograd (jug)".

Preusmeravanjem tih linija javnog gradskog prevoza, kako su dodali iz Sekretarijata, svim korisnicima na lokaciji autobuskog stajališta "Beograd (jug)" omogućena je veza sa određenim delovima grada.

Vozila na liniji 36 saobraćaju do Železničke stanice "Beograd centar" (Prokop), Kliničkog centra Srbije, Trga Slavija, Savskog trga, Beograda na vodi.

Vozila na liniji 18 saobraćaju od Zemuna, preko Novog Beograda, pored Beogradske arene, preko Voždovca, naselja Braće Jerkovića i Medaković 3.

Vozila na liniji 39 saobraćaju od Trga Slavija, Kliničkog centra Srbije, preko Voždovca i Kumodraža.

Sekretarijat je dodao da se stajalište "Franš d'Epere" (#392) izmešta na novu poziciju gde se nekada nalazilo stajalište za prigradske i međumesne autobuse.

(Beta, 28.04.2026)