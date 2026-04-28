Kralj Čarls III u poseti SAD, danas zvanični razgovor sa Trampom i obraćanje Kongresu

Beta pre 2 sata

 Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila stigli su juče u SAD na početku četvorodnevne državne posete, prve posete britanskkog monarha toj zemlji od posete kraljice Elizabete II 2007 godine.

Oni su stigli najpre u vojnu bazu Endruz u Merilendu a potom su ih u Beloj kući pozdravili predsednik SAD Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp.

Obezbeđenje je bilo znatno pojačano posle incidenta sa oružanim napadom u Vašingtonu na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u subotu.

Kralj Čarls i kraljica Kamila zatim su bili na čaju sa predsednikom i prvom damom SAD.

Britanski kralj počeće dan sastankom sa predsednikom Trampom u Beloj kući a kasnije će se obratiti američkom Kongresu u nastojanju da naglasi da je veza između Velike Britanije i SAD toliko jaka da može da izdrži sadašnja politička previranja.

On će biti prvi britanski monarh koji če se obratiti američkom Kongresu od kada je njegova majka kraljica Elizabeta II govorila u tom telu 1991. godine. Ona je u svom govoru istakla tada zajedničku isotriju dve zemlje i značaj njihovih demokratskih vrednosti, što su teme koje će Čarls verovatno i danas isticati, prenosi AP.

Očekuje se da će u govoru osuditi napad na Trampa. U govoru se takođe očekuje da će reći da je u vreme velikih međuarodnih izazova potrebnije nego ikad da se bude zajedno u odbrani demokratskih vrednosti.

Kralj će reći da uprkos trenutnih neslaganja između SAD i Velike Britanije "svaki put su naše dve zemlje uvek nalazile način da se zbliže", prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

U svom obraćanju Kongresu kralj Čarls će pozvati na "pomirenje i obnovu" američko-britansksog partnerstva i zalagati se za zajedničke vrednosti tolerancije, slobode i jednakosti.

Apelovaće na odbranu tih uverenja i kroz podršku NATO i zaštiti Ukrajine, rekli su kraljevski izvori.

Obraćanje američkom Kongresu rezervisano je za samo najistaknutije svetske lidera uključujući papu Franju, Vaclava Havela i Vinstona Čerčila. To obraćanje će verovatno označiti i najduže Čarlsove izjave tokom četvorodnevne posete SAD koja je namenjena povodom proslave 250. godišnjice američkog sticanja nezavisnosti.

Čarlsova poseta odvija se u izazovnom trenutku za američko-britanske odnose. Trampov topao-hladan odnos sa britanskim premijerom Kirom Starmerom posebno se pogoršao poslednjih nekoliko meseci kada je predsednik SAD pokušao da pridobije međunarodnu pomoć za rat u Iranu.

Tramp je kritikovao Starmera koji se uglavnom odupro njegovim zahtevima i uvredljivo za njega rekao da "nije Vinston Čerčil".

Tramp je takođe uveo carine Britaniji i upozorio na povećanje carina iako je Vrhovni sud SAD ranije ove godine doneo presudu kojom je teže donositi takve jednostrane poteze. 

S obzirom na apolitičku prirodu britanskog monarha i Trampove naklonjenosti kraljevskoj porodici, ipak je smanjena verovatnoća da će susret Trampa i kralja Čarlsa biti "nezgodan".

Tramp će ugostiti kralja Čarlsa i kraljicu Kmamilu večeras na državnom banketu u Beloj kući. 

(Beta, 28.04.2026)

