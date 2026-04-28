Peter Mađar: Nećemo podržati Sijarta za potpredsednika Parlamenta, izdao je Mađarsku

Beta pre 2 sata

Peter Mađar, budući premijer Mađarske čija je stranka Tisa izborima osvojila većinu u parlamentu, neće podržati izbor dosadašnjeg ministra spoljnih poslova Petera Sijarta za zamenika predsednika Parlamenta.

Mađar je na mreži Iks napisao da stranka Tisa ostaje pri stavu da svaka poslanička grupa treba da ima svog potpredsednika Parlamenta, ali da predlog Fidesa da to bude Sijarto neće dobiti njenu podršku jer je "Sijarto izdao mađarske interese".

Budući premijer je rekao da od stranke Fides koja je izgubila vlast na izborima 12. aprila, očekuje da predloži nekog drugog kandidata.

Mađar sarađuje sa predsednikom Mađarske Tamašem Suljokom da bi novi sastav Parlamenta zasedao iduće nedelje, od 4. maja, i formalno ga izabrao za premijera, a kompletan kabinet će verovatno biti finalizovan do sredine maja.

Mađar je tražio brz prenos vlasti da bi dužnost preuzeo odmah posle te sednice Parlamenta.

(Beta, 28.04.2026)

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriMađarskaPeter Mađar

Svet, najnovije vesti »

