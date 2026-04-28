Potpisan Sporazum o švajcarsko-srpskom programu inovacija

Beta pre 1 sat

Sporazum o švajcarsko-srpskom programu inovacija potpisan je danas u Beogradu u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana koji je u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.

Potpisnici sporazuma su ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i ambasadorka Švajcarske u Srbiji An Lugon-Mulen.

Pre potpisivanja dokumenta održan je sastanak članova delegacija Srbije i Švajcarske koji su predvodili Vučić i Parmelan.

Tokom posete delegacije Švajcarske biće pokrenut novi program saradnje sa Srbijom za period do 2029. godine. Program je fokusiran na demokratsko upravljanje, ekonomski razvoj i zapošljavanje, kao i klimatske promene i održivi urbani razvoj, sa posebnim naglaskom na inovacije.

Parmelan će se sastati sa premijerom Đurom Macutom, posetiti Naučno-tehnološki park, i sastati se sa poslovnim liderima.

(beta/cmg)

(Beta, 28.04.2026)

