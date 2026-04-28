(Foto) Tramp i Melanija razmenili skupocene poklone s britanskom kraljevskom porodicom: Jedan je prilično poseban

Kraljica Kamila je Melaniji Tramp poklonila broš britanske dizajnerke nakita Fione Rej.

Melanija Tramp je kraljici Kamilji poklonila šest srebrnih kašičica i teglu meda iz Bele kuće. Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila razmenili su danas, tokom posete Vašingtonu, poklone sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i njegovom suprugom, prvom damom Melanijom Tramp, među kojima su bili istorijski dokumenti, ali i med iz Bele kuće. Kralj Čarls III je Trampu poklonio uramljeni faksimil planova dizajna iz 1879. godine za Predsednički sto, koji je