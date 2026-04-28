"Kemiš je ležao sa mnom" Prva ispovest Zorice Brunclik o bolesti: "Imala sam tešku operaciju debelog creva"

Javnost je bila zabrinuta za njeno zdravlje, a tokom oporavka muž ju je zamenio u emisiji.

Prilikom povratka, Zorica je bila nasmejana i našalila se na račun svoje nove frizure. Pevačica Zorica Brunclik posle dvomesečne pauze vratila se u "Pinkove zvezde". Tokom borbe sa bolešću i operacije, najveća podrška joj je bio suprug, Miroljub Aranđelović Kemiš. Zorica je imala i veliku podršku kolega što joj je dosta značilo. - Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila: