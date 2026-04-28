Potvrđeno: Švajcarska učestvuje na Ekspu u Beogradu, poznato i u kakvom sastavu

Švajcarska će biti prisutna na Ekspo 2027 u Beogradu na najvišem nivou, kao Švajcarska Konfederacija Vučić je zahvalio Švajcarskoj zbog posebne časti prisustva njihovog predsednika na otvaranju izložbe Švajcarska će biti prisutna na Ekspo 2027 u Beogradu, na nivou Švajcarske Konfederacije.

To je danas potvrđeno nakon razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Gi Parmelanom. - Predsednik Parmelin rekao i naglasio da će na nivou predsednika Švajcarske konfederacije biti prisutni na Ekspu, dakle u junu 2027. godine, što je za nas posebna čast. I hvala Švajcarskoj na tome - rekao je Vučić. Podsetimo, Švajcarske je i bila prva zemlja koja je potvrdila svoje učešće na EXPO 2027 Beograd. Do sada je Švajcarska učestvovala na sedam EXPO u poslednjih 20