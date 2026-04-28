Predsednik Švajcarske od danas u dvodnevnoj poseti Srbiji: Poznato o čemu će razgovarati sa Vučićem

Biće obeležena 110. godišnjica uspostavljanja bilateralnih odnosa dve zemlje Parmelan će se sastati sa premijerom Srbije, posetiti naučno-tehnološki park i razgovarati sa poslovnim liderima iz Srbije i Švajcarske Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan boraviće od danas u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, a ugostiće ga predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dvojica predsednika će prisustvovati potpisivanju Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija,