Skandal trese Bliski istok: Ruski brod istovara Putinov misteriozni plen, Ukrajina preti Izraelu: "Ako ovo dozvolite, izbiće nezapamćena kriza!"

Ukrajina je pozvala izraelskog ambasadora zbog broda Panormitis koji pokušava da iskrca navodno ukradeno ukrajinsko žito u luci Haifa Izraelski ministar spoljnih poslova odbacio je ukrajinske optužbe, zahtevajući dokaze i obećao da će slučaj biti ispitan prema zakonima Izraela Ukrajina je pozvala izraelskog ambasadora Majkla Brodskog kako bi zatražila reakciju zbog broda koji pokušava da iskrca ukradeno ukrajinsko žito u luci Haifa, potvrdio je ukrajinski ministar