Turista umro posle ujeda zmije u poznatom letovalištu: Ušla mu u pantalone tokom predstave, odmah se otrovao

Nemački turista umro je nakon što ga je zmija ugrizla tokom predstave u Egiptu Incident se desio tokom šoua krotitelja zmija u hotelu Nemački turista umro je nakon što mu je zmija ušla u pantalone i ugrizla ga tokom predstave u Egiptu, objavila je nemačka policija.

Pedesetsedmogodišnji muškarac je početkom aprila gledao predstavu sa krotiteljem zmija u hotelu u Hurgadi, popularnom turističkom odredištu na Crvenom moru. U predstavi su učestvovale dve zmije, za koje se pretpostavlja da su bile kobre, a policija iz južne Bavarske navodi da su bile obmotane oko vratova posetilaca iz publike. - Krotitelj zmija potom je pustio jednu od zmija da uđe u pantalone nemačkog turiste, nakon čega ga je ugrizla za nogu - navodi se u