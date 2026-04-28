Donald Trump se uskoro oglašava o iranskom predlogu, crvene linije ostaju

Predsednik SAD Donald Trump sazvao je svoj tim za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarao o predlogu Irana za okončanje rata koji sada ulazi u treći mesec, odneo hiljade života širom Bliskog istoka i poremetio snabdevanje energijom.

Trump će se o tom pitanju oglasiti "vrlo brzo", rekla je novinarima u ponedeljak portparolka Bele kuće Karoline Leavitt. "Njegove crvene linije u vezi sa Iranom su veoma, veoma jasno postavljene", rekla je, dodajući da one uključuju sprečavanje Teherana da razvije nuklearno oružje, što ta zemlja već dugo negira da želi da uradi. Iran je najavio da bi mogao biti spreman da prihvati privremeni sporazum za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u zamenu za to da Vašington