Čačanima nisu Dalmatinci pomogli: Borac ide u doigravanje za opstanak u ABA ligi

Košarkaši Borca iz Čačka idu u doigravanje da pokušaju da izbore opstanak u ABA 1 ligi.

Čačani su imali sve u svojim rukama uoči poslednjeg kola, ali su u nedelju izgubili sa 89:98 (17:26; 26:29; 23:16; 23:17) na svom parketu od Mege, a danas je Studentski centar u Podgorici došao do pobede koja ih je dovela van opasne zone. Savladali su Zadar sa 73:59, a svemu je kumovala prva deonica koju su Podgoričani dobili sa 26:5. Zadar i pored poraza ide u plej-in, gde će u Subotici pokušati da napravi iznenađenje protiv Spartaka. Pobednik tog duela ide u