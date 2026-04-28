Dizel opet pojeftinio u Severnoj Makedoniji

Litar dizel goriva u Severnoj Makedoniji jeftiniji od danas za 2,5 denara (pet dinara), dok je litar benzina poskupeo za dva denara (četiri dinara).

Maksimalna maloprodajna cena litra „euvrodizela“ od ponoći na pumpama u Severnoj Makedoniji je 91,5 denara (183 dinara), bezolovnog benzina „eurosuper 95“ – 82,5 denara (165 dinara), a bezolovnog benzina „eurosuper 98“ – 84,5 denara (169 dinara). Te cene, koje je utvrdila Regulatorna komisija za energetiku, su bez popusta koji će do kraja aprila Rafinerija OKTA davati svojim partnerima od dva denara (četiri dinara) po litru za benzine i tri denara (šest dinara) po