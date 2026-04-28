Jokić otkrio zbog čega je Denver pobedio: „Prvi put smo uradili ono što su oni nama sve vreme“

Srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je novi trip-dabl u pobedi Denvera nad Minesotom.

Srpski centar je u pobedi Denvera na domaćem terenu od 125:113 zabeležio 27 poena, 12 skokova i 16 asistencija. Denver je tako produžio seriju, Minesota sada vodi sa 3:2. Jokić u finišu meča nasamario protivničkog igrača Džoana Berindžera, a upitan je da prokomentariše tu situaciju na konferenciji nakon meča. – Sledeće pitanje – rekao je Jokić uz blagi osmeh. Jokić je pohvalio saigrača Spensera Džonsa, koji je meč završio sa 20 postignutih poena. – Generalno je bio