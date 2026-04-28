Napadač na večeri u Vašingtonu optužen za pokušaj ubistva Trampa

Osumnjičeni za pucnjavu na večeri u Vašingtonu kojoj je prisustvovao Donald Tramp suočava se sa federalnim optužbama za pokušaj ubistva predsednika, rekao je sudija u glavnom gradu Sjedinjenih Država.

Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji, takođe se suočava i sa optužbama u vezi sa vatrenim oružjem. Alen je nosio plavi zatvorski kombinezon tokom prvog pojavljivanju na federalnom sudu u Vašingtonu, dva dana pošto su vlasti saopštile da su sprečile napad na večeri Udruženja dopisnika iz Bele kuće, godišnjem okupljanju novinara i političara. Alen još nije odgovorio na optužbe. Sedeći za stolom odbrane, okružen agentima, Alen je rekao da će istinito