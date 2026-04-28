Saobraćajni stručnjaci ukazuju: Šta da radite ako uđete u kontrasmer na auto-putu?

Situacija koja se desila juče na auto-putu Šabac-Ruma gde je vozač, vozeći u kontrasmeru brzinom od 130 kilometara na sat, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradalo četiri osobe pokrenula je pitanje šta vozači treba da rade ako se kojim slučajem nađu u pogrešnom smeru na auto-putu.

Saobraćajni stručnjaci upozoravaju da u tom slučaju nikako ne treba nastaviti vožnju. Sagovornici Danasa profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić i master inženjer saobraćaja Igor Velić ukazuju da vozilo treba najpre zaustaviti u zaustavnoj traci i adekvatno obeležiti vozilo. “Ako neko zbog recimo loše signalizacije upadne u kontra smer na auto-putu treba prvo da zaustavi vozilo, upali sva četiri pokazivača, obeleži auto troulom od minimum 50 metara