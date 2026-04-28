Srbija na evropskom putu, uskoro zakoni o pravosuđu i fer izborima pred parlamentom, tvrdi Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija na evropskom putu i da očekuje da se uskoro pred srpskim parlamentom nađu zakoni koji se tiču pravosuđa i preporuka ODIHR-a za fer izbore. „Nalazimo se na evropskom putu.

Očekujem uskoro da se u parlamentu nađe zakon koji se tiče volje, ili onoga kako je Venecijanska komisija videla promene takozvanih pravosudnih zakona, a tiče se preporuka ODIHR-a za fer i poštene izbore. Mi ćemo da uradimo svoj posao“, rekao je novinarima u Beogradu. Ponovio je da je pozivao neistomišljenike na dijalog i da veruje da će u budućnosti prihvatiti. „Čini mi se da je i njima jasno ko je snažnija strana, odnosno koja strana ima veću podršku kod građana