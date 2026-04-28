Švajcarski predsednik ponudio posredovanje između Srbije i Kosova

Predsednik Švajcarske Gi Parmelan ponudio je posredovanje između Srbije i Kosova na zajedničkoj konferenciji sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Srbije u Beogradu.

Imamo već jedan dijalog koji vodimo sa Srbijom i sa Kosovom, imate pravo, mi smo našem parlamentu da ponovo izglasa mandate švajcarskim vojnicima u KFOR-u i da budu još tri godine vojnici u sastavu ove misije, rekao je Gi Parmelan. Švajcarska ima veliko iskustvo u posredovanju, tako da smo uvek spremni da to naše iskustvo stavimo na raspolaganje kad ima poteškoća ili sukoba u nekim zemljama i da pokušamo sve da dovedemo za jedan sto, tako da smo vam na raspolaganju