Da li će u Vojvodini do kraja dana pasti kiša? Oglasio se RHMZ i najavio pad temperature. Od srede oblačno s pljuskovima. Evo kad će nas sunce ponovo ogrejati.

Do kraja dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, navodi u novoj prognozi RHMZ.

Uz izolovani razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u Vojvodini i na jugozapadu Srbije. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 20 do 25 °S. U sredu (29.04.) u većini mesta umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, samo će ujutro i pre podne na jugu Srbije biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u drugom delu dana mestimično